'AKP sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığıyor'

Gazeteci Alican Uludağ, "Sandıkların kapanması ile birlikte AKP'nin sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığdığına ilişkin bilgiler geliyor" paylaşımında bulundu.

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'AKP sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığıyor'

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün halk, bir kez daha sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. 

Sayım işlemi sürerken gazeteci Alican Uludağ kişisel Twitter hesabında dikkati çeken bir paylaşımda bulundu: "Sandıkların kapanması ile birlikte AKP'nin sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığdığına ilişkin bilgiler geliyor."

'AKP sandık başlarına gündüze göre daha fazla insan yığıyor' - Resim : 1

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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