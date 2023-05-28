HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu zarfı düşürdü, oyu göründü

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'da oyunu kullandı. Yapıcıoğlu'nun pusulayı zarftan çıkarmasıyla hangi adaya oy verdiği kameralara yansıdı.

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HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu zarfı düşürdü, oyu göründü

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullanan HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, oy pusulasını düşürdü.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra sandık başında pusulasını kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfı ve pusulayı elinden düşüren Yapıcıoğlu'nun hangi adaya oy verdiği görüldü.

Yapıcıoğlu'nun tercihinin ittifak anlaşması yaptığı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu kameralara yansıdı. 

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Zekeriya Yapıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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