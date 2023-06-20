YSP Eş Sözcüsü Uçar'dan iktidara Sinan Aygül tepkisi

Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizin belediyeden anladığınız şey, sokak ortası yolsuzluk ve hırsızlıklarınızı yazan gazetecileri, polisler eşliğinde dövdürmek ve tehdit etmektir. Bu vesileyle gazeteci Sinan Aygül’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, davanın takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz.

Mafyatik işler dışında ek iş olarak belediyecilik yapılan Tatvan’da başka bir şey daha yaşadık. Kaymakam eliyle ŞanoWan ekibinin Kürtçe oyunu hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Bu iktidar, kadına doğaya ve tüm toplumsal değerlere en çok da Kürde ve Kürtçe'ye düşman.

Seçim sonuçları her ne olursa olsun Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile yaşadığımız tüm toplumsal sorunların bağını kuramayan hiçbir iktidar siyasi hayatına devam edemez. Bu gerçeği görmek zorundasınız.

Seçim sonuçlarından bugüne bütün kurullarımızla tartışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.

Bizler için çözüm esas mesele ideolojik tavrımızın güçlenmesidir.

Milliyetçilik ve hamaset diline sarılanlar, farklı yapılar üzerinden gücümüzü kırmak isteyenlere açıkça ifade edelim buradan size ekmek çıkmaz. Herkes duysun, bilsin bizi reddettiğiniz yollara, bizi reddettiğiniz söylemlere mahkum edemediniz, bundan sonra da edemeyeceksiniz. Bizleri inkar eden tüm yapılara ve sözleşmelere karşı toplumla birlikte yeni bir toplumsal sözleşmeyi elbette inşa edeceğiz.

İktidarın seçim süreci boyunca en çok mücadele ettiği alanlardan biri kadın mücadelesi oldu.

Ayrıntılar geliyor...