YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin Mansur Yavaş ve Muharrem Erkek'ten açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Mansur Yavaş, YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin Mansur Yavaş ve Muharrem Erkek'ten açıklama

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erkek’in açıklaması şöyle:

“Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Mansur Yavaş seçim 2023
Son Güncelleme:
Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
YSP’li Mehmet Emin Aktar sandıkta yaşananları anlattı: Islak imzalı tutanakların MHP’ye yazılması önceden planlanmış
Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok etmenin sırrı! Asla artık kokmayacak Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok etmenin sırrı! Asla artık kokmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medya usulsüzlük ihbarları ile çalkanıyor Sosyal medya usulsüzlük ihbarları ile çalkanıyor
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor Kulis: Kılıçdaroğlu, 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor
Bu burçları hayatınıza almadan önce iki kez düşünün: En yapışkan 3 burç belli oldu En yapışkan 3 burç belli oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri