Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken; yüzde 5'lik bir oy oranı ile kilit isim noktasına gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV'de katıldığı programında ittifaklarının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Sinan Oğan’ın desteğini almak için AKP’den bir telefon gelip gelmediğini sorusunu yanıt veren Özdağ, "Gayri resmi aramalar oldu bana. Sinan beye iki arama oldu. Belki de ilkelerimiz iki tarafa da ağır gelecek ve kimseyi desteklemeyeceğiz" dedi.

ŞARTLARINI AÇIKLADI

Özdağ 'aday' destekleme şartlarını şöyle açıkladı:

"Nedir bizim ilkelerimiz? Anayasa'nın değiştirilmemesi, teklif dahi edilemeyeceği… İlk dört maddesinin muhafazasını şart koşuyoruz. 66. Madde ile hiç oynanmaması gerektiğini şart koşuyoruz. 66. Madde ‘Kürt milleti tanımı.' Terör örgütleriyle mücadeleden vazgeçilmemesi, güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Tarikat ve cemaatlerin devlet içerisinde bugün kazanmış oldukları etkinlik bizi çok rahatsız hissediyor. Liyakatin terk edilmiş olması… Bunu bir şart olarak koyuyoruz. Ve sığınmacıların vatanlarına dönmesi sürecinin yönetilmesi gerektiğini şart olarak koyuyoruz."

MHP'Lİ İSİMLER HEDEF ALMASINA YANIT

Özdağ, MHP’li isimler Eyyup Yıldız, Yıldıray Çiçek ve İsmail Özdemir’in kendisini ve Oğan’ı hedef alması sebebiyle Cumhur İttifakı ile görüşülmesine engel teşkil eder mi sorusuna ise "Onu bilemem onlara sormalı. Keşke bu tepkiyi Hüdapar’a tepki gösterselerdi. Hüdapar’a tepki göstermeyip Özdağ ve Oğan’a tepki gösterenleri tarih yazacak. Ne kadar Türk milliyetçiliğini temsil ettikleri belli. Hüdapar ile kol kola girenlerin görüşmemesine üzülmem" diyerek yanıt verdi.