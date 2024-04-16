YSK, partilerin yaptığı olağanüstü 20 itirazı daha karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 2 il ile 18 ilçe ve beldede yaptığı itirazları reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Kurul, AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 20 itirazını karara bağladı.

Buna göre YSK; TİP’in Tokat Niksar-Yazıcık, AKP’nin Şanlıurfa Halfeti ile İstanbul Bahçelievler, BBP’nin Aksaray Gülağaç-Gülpınar ile Erzurum İspir, İYİ Parti’nin Aksaray Güzelyurt itirazlarını reddetti.

Kurul, YRP’nin Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Nurdağı, Samsun Bafra, Konya Çeltik, Gümüşhane Kelkit-Deredolu, Iğdır Aralık ile Giresun Doğankent itirazlarını da kabul etmedi.

YSK; MHP’nin Bingöl Yedisu, Kütahya Simav-Güney, Afyonkarahisar İhsaniye-Döğer ile Afyonkarahisar Sinanpaşa-Akören itirazlarını da reddetti.

Öte yandan Kurul, DEM Parti’nin Kars ve Şırnak Merkez, CHP’nin Osmaniye Toprakkale Türkmen itirazlarını kabul etmedi.

YSK’nin açıkladığı kararlar şöyle:

- TİP'in Tokat Niksar Yazıcık beldesi seçimlerin iptali talebi reddedildi.

- Şanlıurfa Siverek için Yeniden Refah Partisi'nin itirazı reddedildi.

- Şanlıurfa Halfeti AKP'nin itirazı reddedildi.

- Aksaray Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi BBP'nin seçim yenilensin talebi reddedildi.

- Aksaray Güzelyurt İYİ Parti'nin seçim yenilenme kararına itirazı reddedildi.

- Şırnak düzce merkez DEM Parti'nin seçim iptali talebi reddedildi.

- Samsun Bafra YRP'nin itirazı reddedildi.

- Kütahya Simav Güney beldesi MHP'nin itirazı reddedildi.

- Konya Çeltik Yeniden Refah Partisi'nin itirazı mazbata iptali reddedildi.

- İstanbul Bahçelievler AKP’nin itirazı reddedildi.

- Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Döğer beldesi MHP'nin itirazı reddedildi.

- Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören beldesi MHP'nin itirazı reddedildi.

- Gümüşhane Kelkit Deredolu beldesi YRP'nin itirazı reddedildi.

- Osmaniye Toprakkale Türkmen beldesi CHP'nin itirazı reddedildi.

- Erzurum İspir BBP'nin seçimlerin iptali talebi reddedildi.

- Giresun Doğankent YRP'nin seçimlerin iptali istemi reddedildi.

- Gaziantep Nurdağı YRP'nin olağanüstü itirazı reddedildi.

- Kars düzce merkez DEM Parti'nin seçimlerin iptali talebi reddedildi.

- Bingöl Yedisu MHP'nin itirazı reddedildi.

- Iğdır Aralık YRP'nin itirazı reddedildi.