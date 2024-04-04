YSK CHP'nin itirazını kabul etti, yeniden sayım kararı durduruldu: Beykoz'da Alaattin Köseler mazbatasını alacak

CHP’nin İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaptığı itirazın YSK tarafından kabul edildi. CHP’li Alaattin Köseler’in mazbatasını alacağı bildirildi.

CHP İstanbul İL Başkanı Özgür Çelik, Beykoz için yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Çelik, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı" dedi.

Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Çelik, Gaziosmanpaşa’da ise sayımın devam ettiğini bildirerek, "Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz! diye yazdı.