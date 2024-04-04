Özgür Özel: Hata yapmazsak yüzde 100 iktidarız

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 31 Mart'ta yaşadığı zaferin ardından, düşüncelerini ve gündemi değerlendirdi.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Özgür Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini Erdoğan'ın kazanmadığını, muhalefetin kaybettiğini belirtti.

Özel ayrıca olası bir erken seçim ile 2028'de yapılması planlanan seçimlere göndermede bulunarak, "Bir dahaki seçimde hata yapmazsak yüzde 100 iktidarız. Bunun bir ayağı yerel yönetimler" dedi.

CHP Liderinin konuşmasından satır başları şöyle:

"AKP yakın iş adamları bugün bir varlığa sahiplerse bunun cumhuriyet sayesinde olduğunu biliyor. Bir ülkeyi demokratik yapan muhalefettir. Ülkenin demokrasisi nefes alırsa herkes alır. Biz kazandık ülkenin risk durumu da düşecek. Dolar düştü Euro düştü tabi kalıcı değil. Geçen dönem yapılan en büyük kötülük İmamoğlu’na mazbatayı vermemekti. CHP, Avrupa’nın birinci partiyiz. Avrupa’da en çok belediye alan partiyiz. CHP’nin seçim başarısı dünyadaki sosyalistlere moral oldu. Avrupa bu seçim başarısı sol bir perspektifle anlatılmamız isteniyor.

HATAY'DAKİ SEÇİME VE KAYYIM ATAMALARINA TEPKİ

Kayyum belediyeciliğine itirazımız var. Anayasa göre eşit olduğumuza göre herkes belediye başkanını seçebilir. Artık eskisi gibi kolay değil kayyım atamak. Bu sefer pusu kurmuşlar. 5 dakika kala adaya verilen memnu hakkını iptal etmişler. İkinciye madalya takacak böyle bir şey olabilir mi. Demokratik tepki en doğrusu. Sonra 3 arkadaşımız gitti. Önemli bir mücadele verdiler. Artından YSK kararı geldi, YSK siyasi değil hukuki bir karar verdi. Adıyaman Besni’de itirazımıza ret veriyor ama Pınarbaşı’nda rakibin itirazına kabul veriyor. Bunlar çifte standart. Bir yerde verdiği karar şu Gaziosmanpaşa’da geçersiz oylar aradaki farklar çok olduğu için. E böyle yüzlerce itiraz var o zaman bizim şey yaptığımız. Diyor ki AKP’yi yeneceksin, MHP’yi yeneceksin bir de dönüp geçersizleri yeneceksin. İskenderun’da fark 3 bin 900‘dü şimdi 2 bin 700’e kadar indi. 39 bin geçersiz oy var, geçersizleri bile saymıyor. Hatay’da seçim çalınıyor. Kim çalıyor? Vali eliyle devlete talimat veren hükûmet çaldırıyor. Vali işin içinde. Bitmedi büyük bir mücadele var. Orada iki genel başkan yardımcım var. Murat Bakan’la Gökçe Gökçen. Hatay’da iş daha bitmedi. Orada bir hukukçu ordumuz var, Hatay son dakikaya kadar takip edilecek. Aldığımız seçimi çalmaya çalışıyorlar.

'BİZİ HAPİSTE TUTANLARLA ANAYASA YAPAMAYIZ'

Bir ülkede mutabakat varsa anayasa değişir. Anayasa nasıl değişir kimler değiştirebilir. Anayasa kararlarını tanımayan, AYM hak bildiriyorsa, kapatılmalı deniliyorsa onlarla anayasa değiştirilmez. Hatay halkının seçtiği bir milletvekili hapiste tutuluyorsa o ülkede Anayasa değişmez. İçerde Gezi davasında yatan herkes bizim yerimize yatıyor. Ben de gezideydim. Bizimle anayasa değişikliği konuşacak birinin öncelikle anayasa uygulaması. Geziden yatan herkes bizim yerimize yatıyorlar. Bizi hapiste tutanlarla anayasa yapamayız.

'14 VE 28 MAYIS'I Bİ KAYBETTİK'

14 Mayıs bir özeleştiri yapmak gerekirse altılı masanın müşterek ve münferit hatalarından dolayı kaybedildi. 14 Mayıs’ı ve 28 Mayıs’ı Tayyip Erdoğan kazandı diyorlar hayır biz kaybettik. AKP medyası hep neyle uğraştı, Özgür Özel lider değil, CHP’de şu çekişme var, ben hep ne dedim ‘avuçlarını yalarlar’ neden 1 Nisan’da zafer geliyor bunlar hezimet geliyor diye bekliyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Güçlü bir muhalefetin ne başarabileceğini biliyorlar. CHP’de kavga yok, Muhalefetle de kavga etmedik etmeyeceğiz. Eskişehir’deki milli irade hırsızlığı vardı üç kere gittim. Milli irade hırsızı kazansaydı çatlardım. Çok önemli bir başarı. Öbür taraftan Balıkesir vardı, bunların hepsine yerine hak yerini buldu. Ama isimlerini anmam. Onlar muhalefette muhalefete muhalefet yapılmaz. İktidarla uğraşacağız hep beraber. Muhalefette biz yüzde 38’iz diğerlerini yok edelim gibi bir hesabım olamaz. Partileri ne AYM kapatabilir ne diğer partilerin liderleri. Partileri kaparsa millet kapatır. Seçilmiş herkesin başımın üstünde yeri vardır o yüzden de muhalefetle asla kavga etmeyeceğim. Ama biz hep birlikte ve ayrı ayrı yaptığımız hatalarla insanların 31 Mart yaşadığı sevinci mahrum ettik, kusurumuzu görüyoruz, bir daha onlara öyle bir üzüntü yaşatmamaya yemin ettiğim için genel başkan adayı oldum ona inandırdığım için genel başkan oldum insanları inandırdığımız için cam tavanı tuzla buz ettik.

KILIÇDAROĞLU: SAYIN GENEL BAŞKAN ÇOK MUTLUYUM

Kemal Beyden yanaymış gibi olup da yok '1 Nisan’ı göreceksiniz hezimetten sonra Kemal Beyi getireceğiz’ Kemal Bey böyle bir insan olabilir mi? Öyle şey olmaz. Beni aradı ‘Sayın genel başkan ne diyeyim’ dedi, çok mutluyum dedi, çok önemli bir başarı elde ettiniz dedi, saat 9 falan değildi yani erken aradı, tam netleşmemişti ama o da gördü. Tebrik ediyorum dedi oylara sahip çıkmaya devam edin o tutumunuz önemli dedi. Selvi hanımın da tebrik ettiğini söyledi.

'YÜZDE 100 İKTİDARIZ'

Huyumdur partinin yetkili organlarını toplamadan hiçbir şeye evet hayır demem. Çünkü liderin erken evetleri kralım ben demek ben kral değil genel başkanım. Partinin yetkili organlarını toplarım MYK’da tartışırım, parti meclisini toplarım il başkanlarını milletvekili grubunu toplarım, fikirlerini alır son bir MYK yapar kararı sonra veririm. Ama kişisel fikriniz derseniz, ben ne gün erken seçim derlerse varım derim. Şöyle uyanıklıklar yapabilirler, son üç ay duralım orada yapalım şöyle olsun böyle olsun, ne gün samimi bir erken seçimiyle gelirlerse kişisel fikrim evettir. Korkmam ondan niye korkacağız. Biz Erdoğan’ın adaylığından korkmak ona önem atfetmektir. Bir dahaki seçimde hata yapmazsak yüzde 100 iktidarız. Bunun bir ayağı yerel yönetimler. Kibre kapılmazsak, ne oldum delisi olmazsak, birbirimize düşmezsek…"

Kaynak: Gerçek Gündem