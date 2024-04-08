CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftci'den YSK'nın Hatay kararına tepki

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yaptığı itirazları reddetti. Kurulun kararına ilk tepki partinin genel başkan yardımcısı Gül Çiftci'den geldi. Çiftci, 'YSK, Hatay’da sandık iradesini hiçe saymıştır' dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftci'den YSK'nın Hatay kararına tepki

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Kurul, CHP’nin oyların yeniden sayılması ve seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazlarını yerinde görmedi.

NE OLMUŞTU?

Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

CHP, bunun üzerine YSK'ye itirazda bulunmuş ve seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.

'YSK, Hatay'da Sandık İradesini Hiçe Saymıştır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, geçersiz oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi yönünde yaptıkları bütün itirazları reddetmesine tepki gösterdi.

Çiftci, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüksek Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerine dair yaptığımız itirazları reddetti. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve YSK, Hatay’da sandık iradesini hiçe saymıştır. Hatay’da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi, bugün de meşru değil.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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