YSK, AKP'nin Ardahan ve Iğdır itirazlarını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hayat İlçesi'ndeki itirazlarının tamamını reddederken, aynı zamanda AKP'nin Ardahan ve Iğdır'da belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin taleplerini de reddetti.

YSK, AKP'nin Ardahan ve Iğdır itirazlarını reddetti

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin itirazları görüşmeye devam ediyor.

YSK, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini tamamın reddine karar verirken, AKP’nin Ardahan ve Iğdır'da belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin taleplerini de reddetti.

Yeniden Refah Partisi’nin Iğdır’ın Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, tüm oyların sayılması ve geçersiz oyların sayılması talepleri ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde AKP’nin oyların yeniden sayılması talebi de reddedildi.

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