YSK, 11 ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik itirazları görüşmeye devam ediyor. Kurul, partilerin 11 ilçede seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları itirazları değerlendirdi.

YSK, 11 ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 ilçede seçimlerle ilgili yapılan itirazları reddetti.

YSK, Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Eyyübiye’de seçimlerin iptal edilmesi talebini, CHP’nin Yozgat Boğazlıyan’da seçimin yenilenmesi talebini, DEM Parti’nin Ağrı Hamur’da oyların yeniden sayılması talebini ve MHP’nin Kırşehir Mucur’da oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

Ayrıca YSK, AKP’nin Aydın Koçarlı’da oyların yeniden sayılması talebini, CHP'nin Aydın İncirliova'da oyların yeniden sayılması talebini, MHP’nin Çorum Bayat’ta oyların yeniden sayılması talebini, AKP’nin Nevşehir merkezde tüm oyların yeniden sayılması talebini ve AKP’nin Isparta Yalvaç’ta oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.

Son olarak, Kurul MHP’nin Siirt Baykan’daki talebini ve AKP’nin Kırklareli Üsküp’de oyların yeniden sayılması talebini de reddetti.

Kaynak: ANKA

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