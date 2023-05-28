YSK Başkanı Ahmet Yener: Kurullarımıza oy verme işlemini etkileyen olumsuz bir durum iletilmedi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada YSK kurullarına oy verme süreci ile ilgili olumsuz bir durum iletilmediğini belirtirken itirazların değerlendirildiğini aktardı.

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GERÇEK GÜNDEM /

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle bugün Türkiye yeniden sandık başına gitti. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, sandıkların kapatılmasının ardından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme sürecini etkileyen herhangi bir olumsuz durum iletilmemiştir. İtirazlar değerlendirilmiştir. Sağduyulu seçmenlerimize ve adaylarımıza, personelimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. 

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