'AKP'liler 30'ar 40'ar kişiyle okullara baskın yapıyor'

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, “AKP'liler, milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor” açıklamasını yaptı. TKP Ankara İl Örgütü de yaptığı açıklamada 'Boyun eğmeyeceğiz' dedi.

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'AKP'liler 30'ar 40'ar kişiyle okullara baskın yapıyor'

CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, seçim ve sandık güvenliğine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

AKP'lilerin kalabalık gruplar halinde okullara gittiğini belirten mesajda, herkes sandıklara çağrıldı.

Açıklama şöyle:

“AKP'liler Milletvekilleri ile birlikte 30'ar 40'ar kişilik gruplarla okullara baskın yapıyor. Tüm partililerimizi Oy kullandıkları sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Vatanını seven sandığa gelsin.”

TKP'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ankara'da birçok mahallede 30-40 kişilik ekiplerle, aralarında AKP'li vekillerin de olduğu gruplar sandıklarda provokasyonlara imza atıyor, tepki gösterenleri tehdit ediyor" denilen açıklamada, "Bu baskılara karşı boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. 

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