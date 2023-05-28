Canan Kaftancıoğlu'ndan seçmenlere çağrı: Atılan her oya sahip çıkma zamanı

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14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle bugün Türkiye yeniden sandık başına gitti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki oy verme işlemleri ve seçim güvenliği hakkında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, yurttaşları okullarda sandık güvenliği için gönüllü olmaya davet etti.

Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"ESENLER'DE İTİRAZ HAKKINI KULLANAN GÖREVLİMİZ DARP EDİLDİ, BİRKAÇ KABURGASI KIRILDI"

"İstanbul'da bugün saat 2 buçuk 3 civarına kadar sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleri tamamlandı. Bu saate kadar yalnızca seçim yasakları kapsamında olan ilçe seçim kurulu kararına rağmen kaldırılmayan görseller haricinde bir olumsuzluk yaşanmadı.

Saat 3'ten itibaren kimi ilçelerimizde ve okullarda belirli kişiler tarafından birtakım provokasyon çıkarma eğilimlerinde olduğunu gördük. Esenler'de bir okulumuzda sandıktaki bir sonuca itiraz hakkını kullanan görevlimizin okuldaki kişilerce darp edildiği ve ne yazık ki birkaç kaburgasının da kırıldığı biraz önce ulaştı. Okullarda yapılan gerginliği artırma çabalarının karşısında hem vatandaşlarımız hem görevlilerimiz sağduyu ile hukuksal haklarını kullanarak süreci olay yerinde hem takip ediyorlar hem de hukukçu arkadaşlarımız ilgililerle ilgili suç duyurusunda bulunup gereğini takip ediyorlar."

"ATILAN HER OYA SAHİP ÇIKILMA ZAMANI"

"Atılan her oya sahip çıkılma zamanı. Ben o nedenle hem İstanbullu hemşehrilerimizi hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza yasal hakları olan kendi verdiği oylarını sandık başında takip etmeye davet ediyorum. İstanbullulara da tüm Türkiye adına yaparsın İstanbul diyorum. Oyunuzu verdikten sonra oy verdiğiniz okullarda verdiğiniz oyu koruma ve sandığa giren oyu hep beraber girdiği gibi çıkarıp tescil ettirme zamanı diyorum."