AKP’li grup İstanbul’da okulları gezip, kavga çıkarıyor: ‘Hepsini simaen tanıyoruz, önceki seçimde sarı- siyah bileklik takıyorlardı’

İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Bostancı semtinde bulunan Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy verme işlemi sürerken bir grup okulun bahçesinde kavga çıkardı. Olay, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Konuştuğumuz kişiler, grubun 14 Mayıs’taki seçimde de aynı şekilde, Bostancı’daki okulları tek tek gezdiğini, gövde gösterisi yapar gibi bakıp, çıktıklarını anlattı.

Türkiye İşçi Partisi’nden, okul sorumlusu Lokman Karadağ grubu 14 Mayıs seçimlerinde de gördüğünü ve hatta grup üyelerinin sarı-siyah bileklik taktığını şöyle anlattı:

“Bu kişiler Bostancı bölgesindeki okulları geziyorlar. 25 kişilik bir genç grup okulları geziyor. Seçmen değiller. Hatta biriyle de konuştum, Kadıköy ilçeden geliyorum dedi. Bir vatandaş bunlara ‘Niye böyle toplu dolaşıyorsunuz’ diyor. ‘Sana ne lan’ diye bir cevap geliyor. Delikanlı da sen nasıl böyle konuşursun deyince karşılıklı münakaşa başlıyor. Ondan sonra o arkadaşa darp girişiminde bulunuyorlar. Sonrası görüntülerde gördüğünüz üzere grup, birçok yurttaşa saldırdı.”

“HALEN 10 KİŞİLİK GRUP BURADA ‘TAKILIYOR’”

Karadağ, grubun bir kadını yumrukladığını da belirterek şimdilik durumun sakin olduğunu ama 10 kişilik grubun halen orada olduğunu ifade etti:

“Yeri düşürdükleri insanlara vurdular. Yine o güruhtan biri bir kadına yumruk attı. Bir sandık kurulu görevlimiz tekme yedi. Emniyet amiri sekiz kişinin karakola götürüldüğünü söyledi. Şimdilik sakin burası. Polis ve ilave ekip geldi. Şu anda sivil ekipler de burada. Çünkü hala burada 10 kişilik bir grup var. Burada takılıyorlar.”

Karadağ’ın “takılıyorlar” ifadesi üzerine grup bir nevi gövde gösterisi mi yapıyor diye sorduk. Şöyle yanıtladı:

“Evet, aynen dediğiniz gibi. İlk turda da bu kişilerle çok münakaşa yaşadım. 16:00’dan sonra 20 kişilik grup gelmişti. Hepsinin kolunda sarı-siyah bileklik vardı. Herhalde birbirlerini tanımak için. Şimdi baktım öyle bir şey yok. Hepsi birbirini tanıyor. Ben de sima olarak hepsini tanıyorum. 20- 35 yaşları arasında insanlar.”

‘OKULARA GİRİP, ŞÖYLE BİR BAKINIP, ÇIKIYORLAR’

Yine o okulda oy kullanan bir mahalle sakini de grubun önceki seçimde okulları gezdiğini ve mahalleden olmadıklarını aktardı:

“14 Mayıs seçiminde de bu 25- 30 kişilik grup mahallemizdeki dört okulu bu şekil dolaşmıştı. Okula girip, şöyle bir bakınıp, gezip, çıkıyorlar. Anladığım kadarıyla bu şekil bir baskı oluşturduklarını düşünüyorlar. Geçen seçimde de bunu yaptılar. Yaşları küçük, 17 yaşlarındaki çocuklar da aralarında var. Mahallede oturduklarını sanmıyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem