1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ oyunu kullandı

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için halk, bir kez daha sandık başına gitti. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği oylama, saat 17.00'de sona erecek.

Oy kullanmaya giden milyonlarca kişi arasında, 1914 doğumlu, Osmanlı’nın son yıllarına, iki dünya savaşına ve Cumhuriyet’in her dönemine tanıklık eden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da yer aldı.

Çığ'ın sandık başındaki görüntüsünü, gazeteci Sedef Kabaş kamuoyu ile paylaştı.