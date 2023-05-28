Cannes'da ödül almıştı: Merve Dizdar, Türkiye'ye döner dönmez oy kullanmaya gitti

Fransa'da düzenlenen 6'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar, Türkiye’ye dönüş yaptı.

Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dizdar havalimanında yaptığı açıklamada, "Herkes çok mutlu oldu bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum" dedi.

Dizdar, "Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. O her zaman Dünya'da da çok önemli bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada yarıştığım. Çünkü, çok çok iyi oyuncular vardı. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok önemli oyuncular vardı. Hepsi filmi çok beğendi. Nuri Bilge Ceylan'ı zaten çok iyi tanıyorlar. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım" diye konuştu.