Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AKP sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.

Yapılan incelemelerde O.B.Ş’nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler
Cumhurbaşkanlığı seçim 2023
Son Güncelleme:
175 kilo ağırlığındaki seçmen yürüyerek oy kullanmaya gitti 175 kilo ağırlığındaki seçmen yürüyerek oy kullanmaya gitti
Bursa'da skandal karar: Sandık görevlilerinin Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takması yasaklandı Sandık görevlilerinin Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takması yasaklandı
En vurdum duymaz 3 burç! Onların dünya yansa ilgisini çekmez En vurdum duymaz 3 burç! Onların dünya yansa ilgisini çekmez
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak: Aşk, para, iş... Bu 3 burcun şans kapıları sonuna kadar açılacak!
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı