175 kilo ağırlığındaki seçmen yürüyerek oy kullanmaya gitti

Şanlıurfa’da yaşayan 175 kilo ağırlığındaki seçmen, yürüyerek oy kullanmaya gitti.

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175 kilo ağırlığındaki seçmen yürüyerek oy kullanmaya gitti

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 175 kilo ağırlığındaki Selahattin Aydın, sağlık durumu yerinde olmamasına rağmen sandığa gitmeyenlere örnek olacak bir davranışta bulundu. 58 yaşındaki seçmen, kilolarına aldırış etmeden oy kullanacağı İMKB İlkokuluna gitti.

Normal hayatında merdivenleri tırmanmakta oldukça zorlanan Aydın, söz konusu ülkenin geleceği olunca merdivenleri tek başına çıkarak, 10137 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra konuşan Aydın, vatana millete hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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