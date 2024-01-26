YRP'den 'ittifak' çıkışı: "AKP'den seçimlerde vefa borcunu ödemesini bekliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP'ye seslendi: “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz."

YRP'den 'ittifak' çıkışı: "AKP'den seçimlerde vefa borcunu ödemesini bekliyoruz"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Şanlıurfa ve Elazığ’da AKP’nin eski milletvekillerini belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Cumhuriyet’teki habere göre, YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile bir ara kesilen ancak şu anda devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “AKP yöneticileriyle YRP yöneticileri pazartesi akşamı görüşme yaptılar. Heyetin somut tekliflerle gelmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Ama çok da değişen bir şey olmadı. Bakalım 4. görüşmede nasıl bir yol alacağız ama fazla ümitli değilim” dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın YRP desteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi'nin AKP'nin belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklifi sonrası İstanbul seçimlerinde aday çıkartmayacağı ve Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürülmüştü. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, yerel seçimlerde İstanbul’da aday çıkarmama kararı aldıklarına dair iddiaları yalanlamıştı. Ak, görüşmelerin sürdüğünü söylemiş, YRP de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “değerlendirmeler sürmektedir” demişti.

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