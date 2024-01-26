Kulis: Anlaşma sağlanamadı, Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP ile anlaşamayan Memleket Partisi, İstanbul için aday çıkaracak.

Kulis: Anlaşma sağlanamadı, Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce arasında anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği iddia edilirken, Memleket Partisi’nin pazartesi günü adaylarını açıklayacağı, İstanbul için de aday çıkaracağı konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük kentlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i İzmir adayı göstermeyi düşünen Özel’in ondan boşalacak Selçuk Belediyesi’ni Memleket Partisi’ne önerdiği ancak İnce’nin teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. İnce’nin İzmir’in merkez ilçelerinden birinin verilmesine yönelik talebi de başta CHP Sözcüsü Deniz Yücel olmak üzere CHP yönetimi tarafından onay görmedi.

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