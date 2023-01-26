Yöntem belli oldu: 'Altılı masanın adayı en geç şubat ortasında açıklaması bekleniyor'

Seçimlere beş aydan az bir süre kala gözler, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı altılı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adaya çevrildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, masadaki partilerin ağırlıklı görüşünün ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde olduğunu söyledi.

"Altılı Masa’nın üç partisinin buna gerekçe olarak ileri sürdükleri neden ise gelecek kişinin bütün süreçlere tanıklık etmiş, liderler arası uyumu yürütecek, mutabakat metinlerine hakim ve sadık kalacak, kampanyayı çıkarabilecek yeti ve güçte birinin olması" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Üzerinde durulan bir diğer nokta da rakibin durumu; bu açıdan Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın kampanyasını 'Devlet tecrübesi' üzerine kurması bekleniyor.

Karşı propaganda olarak da israfa dur diyen, lüksten uzak yaşam süren, halkın derdini bizzat hisseden, adalet, demokrasi ve eşitliğe inanan bir aday profiliyle çıkılması halinde seçimin kazanılacağı inancı yüksek. Açıkça Kılıçdaroğlu tarifi yapılıyor…

ŞUBAT ORTASINDA

Her ne kadar bugünkü toplantıda aday belirleme yol haritası karara bağlanacak olsa da partilerdeki ağırlıklı görüş, liderlerin ikili mekik müzakeresi yaparak adayın kim olacağına karar vermesi ve ismin Masa’ya en geç 20 gün içinde getirilmesi yönünde.

Yani Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıda aday isminin açıklanması gerektiği konusunda mutabakat oluşmuş.

Bunun için öngörülen tarih de Şubat’ın ilk yarısına kadar mekik müzakeresinin bitirilmesi…

Buna göre adayın isminin en geç 15 Şubat’ta açıklanması kararı çıkabilir."