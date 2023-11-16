Yine çark mı edecekler? Yeniden Refah'tan İstanbul ve Ankara'da AKP'ye destek sinyali!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İstanbul ve Ankara'da AKP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. Kılıç, AKP'den teklif gelmesi halinde değerlendireceklerini söyledi.

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Yine çark mı edecekler? Yeniden Refah'tan İstanbul ve Ankara'da AKP'ye destek sinyali!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AKP’den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

AA’ya konuşan Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını belirtti.

Yerel seçimlerde ittifak konusuna değinen Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini söyledi.

Kılıç, "AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık." dedi.

AKP ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi.

GENEL SEÇİMDE ADAY GÖSTERİP SONRADAN ÇARK ETMİŞLERDİ

Yeniden Refah Partisi 14-28 Mayıs Genel Seçimlerinde de Genel Başkan Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişti.

Ancak iki parti arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Erbakan 100 bin imzaya ulaşmış olmasına rağmen adaylıktan çekilmişti.

Yeniden Refah Partisi seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmiş, ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan’ı desteklemişti.

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