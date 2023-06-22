Gergerlioğlu: Yeni yönetmelik engellilerin hayatını idare ettirmesine engel oluyor

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yeni çıkarılan yönetmelik engellilerin hayatını idare ettirmesine engel oluyor" dedi.

Gergerlioğlu: Yeni yönetmelik engellilerin hayatını idare ettirmesine engel oluyor

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engellilere yönelik geçen ay çıkarılan yönetmeliğin haksızlıklar içerdiğini belirtti.

Evde bakım yönetmeliği ile gelir şartlarının yeniden düzenlendiğini, gelir getirmeyen tarla ve araç gibi birçok unsurun gelir olarak kabul edileceğini ve hane halkı gelirine ekleneceğini aktaran Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Atıl unsur sayılabilecek tarla, engelli ihtiyacı için alınan araç gelir kabul edilecekmiş. Zaten bu insanlar engelli. Hayata kazandırılmaya çalışılıyor ama düzenlemeyle gelir şartları daha da olumsuz hale getiriliyor. Doğru dürüst yürüyemeyen, devletin bir hak olarak tanıdığı araç artık zorunlu bir ihtiyaç. Yeni çıkarılan yönetmelik engellilerin hayatını idare ettirmesine engel oluyor. Bu yönetmelik yeniden gözden geçirilmelidir."

Kaynak: AA

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