YSP'li Ferit Şenyaşar'dan, Şenyaşar ailesi ve Cumartesi Anneleri için önerge

Yeşil Sol Parti (YSP) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, iki ayrı araştırma önergesi hazırladı. Önergeler, YSP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Şenyaşar, 5 yıl önce Suruç’ta babası ve iki kardeşinin öldürülmesi ve yargı sürecinin ilerlememesi ile ilgili olarak verdiği araştırma önergesinde; “AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki heyet, Şenyaşar ailesine ait ‘İstanbul Ucuzluk’ adlı işyerine gelmiş ve yaşanan tartışmalar bir arbedeye dönüşerek Yıldız ailesi ve milletvekili korumaları tarafından iş yeri sahiplerine yönelik bir saldırı başlamıştır. İşyerinde meydana gelen silahlı saldırıda Celal Şenyaşar, Adil Şenyaşar, Ferit Şenyaşar, Mehmet Şenyaşar Suruç Devlet Hastanesine götürülmüştür. Hastane önünde bulunan Yıldız ailesi mensupları linç girişimlerine burada da devam etmiştir” dedi.

“OLAY SIRASINDA HASTANEDE İL VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ, JANDARMA, ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ ÖNLEYİCİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEMİŞTİR”

Hastane önünde de AKP’li Yıldız ve yakınlarının; anne Emine Şenyaşar ve kardeş Hacı Esver Şenyaşar’a yönelik saldırı olduğunu ifade eden Ferit Şenyaşar, “Yaşanan olaylar neticesinde Hacı Esvet Şenyaşar, hastanede ağır yaralı bulunan Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar Yıldız ailesi ve yakınları tarafından canice katledilmiştir. Olay sırasında hastanede İl ve İlçe Emniyet Müdürleri, Jandarma, Özel Harekât Polisleri önleyici görevlerini yerine getirememiştir” dedi.

Verdiği önergesinde Şenyaşar, olayda ihmali bulunan kamu görevlerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

“FAİLLERİN VE SORUMLULARIN YARGILANMASI AMACIYLA”

Yeşil Sol Partili Şenyaşar’ın verdiği bir diğer araştırma önergesi ise 12 Eylül darbesi sonrası yakınlarını kaybeden ve 951 haftadır İstanbul Galatasaray Meydanı’nda bu kayıpların akıbetlerini soran “Cumartesi Anneleri” ile ilgili. Şenyaşar, yakınlarının akıbetini 27 Mayıs 1995 tarihinden bu yana Galatasaray Meydanı’nda her hafta bir araya gelerek soran Cumartesi Annelerinin mücadelesini hatırlatırken; “12 Eylül 1980 beri gözaltında kaybedilen kişilerin akıbetlerinin araştırtılması, 43 yıldır faili meçhul cinayetlerin üstünün örtülmesinde sorumlu olan başta siyasiler olmak üzere tüm kamu görevlilerinin açığa çıkartılması, faillerin ve sorumluların yargılanması amacıyla Araştırma Komisyonunun kurulmasını” talep etti.

Ferit Şenyaşar; Suruç Devlet Hastanesi'ndeki saldırıda, babası ve iki kardeşini kaybetti. Ardından annesi Emine Şenyaşar ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbetine" başladı. Ferit Şenyaşar, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçiminde Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Kaynak: ANKA