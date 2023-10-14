Yeşil Sol Parti Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarını yalanladı: Yargıya müdahale...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin Yeşil Sol Parti milletvekilinin aracı ile sınır dışına çıkarılmaya çalışıldığı iddialarına yalanlama geldi.

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Yeşil Sol Parti Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarını yalanladı: Yargıya müdahale...

Yeşil Sol Parti, Ali Yerlikaya’nın örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin partili milletvekili Heval Bozdağ’ın aracı ile sınır dışına çıkartılmaya çalışıldığı yönündeki iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeşil Sol Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamında ise şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanı gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapıyor. Gözaltına alınanlar Gençlik Meclisimizin (Ronahi Tunç) ve Parti Meclisimizin (Hazal Karabey) üyesidir. Kongre çalışmalarımız için Heval Bozdağ vekilimizle birlikte Ankara’dan Ağrı’ya gitmişlerdir. Gözaltına alındıklarında arkadaşlarımız bu durumu açıklamışlardır. Adliyedeki ifadelerinden sonra önce serbest bırakılmışlar, ancak ısrarla Adliyede tutulmuşlardır. Daha sonra da itiraz üzerine ve beyanlarına rağmen haksız yere tutuklanmışlardır. İçişleri Bakanının açıklaması yargıya müdahaledir ve algı operasyonudur. Bu hukuksuzluğu kınıyoruz.”

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Yeşil Sol Parti İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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