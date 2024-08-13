Yerlikaya'dan Polat Çiftine Ait Lüks Araçlara İlişkin Önergeye Yanıt

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu’nun, Dilan Polat ve Engin Polat’a ait el konulan lüks araçlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesine yanıt geldi.

Kavuncu, Meclis’e verdiği önergede, Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle 6 soru yöneltmişti.

Yerlikaya’nın Kavuncu’nun soru önergesine yanıt verdiği yanıtta, “Soru önergesinde bahsi geçen 23 araca, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanun’un Ek 12’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik” gereği, 5607 sayışı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar ile Göçmen Kaçakçılığı Suçları sebebiyle el konulmuştur” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen lüks araçlar için mahkeme kararları işaret edilen yanıtın devamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 16’ıncı maddesine atıfta bulunarak, ‘Kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımların uygulanabileceği eşya sahibine iade edilemez’ hükmü amirdir.” İfadeleri kullanarak, “tasfiye edilen araçların eşya ve taşıma araçlarının sarış bedeli emanet hesabında tutulacağından araçlar kurumumuz tarafından kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır” denildi.

Bakan Yerlikaya’nın yanıtında Kavuncu’nun 3, 4, 5, ve 6’ıncı soruların yanıtlanmaması dikkat çekti.

Kavuncu, Yerlikaya’ya şu soruları yöneltmişti: