Yerine Kimse Atanmadı, Valilik Koltuğu Boş Kaldı!

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı.

Yerine Kimse Atanmadı, Valilik Koltuğu Boş Kaldı!
Fotoğraf: Temsili

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman ve Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

Numan Hatipoğlu'nun Elazığ Valiliği'ne atanmasının ardından Tokat Valiliği'ne yeni atama yapılmadı. Hatipoğlu'ndan boşalan Tokat Valiliği koltuğu boş kaldı.

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