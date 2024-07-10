Bakan Yumaklı Tartışmalı Düzenlemeyi Anlattı: Hayvanlara Eziyet Söz Konusu Değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyunda büyük tartışma yaratan sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı açıklamasında, ilgili düzenlemede sokak hayvanlarına ‘eziyetin’ söz konusu olmadığını savundu.

NTV’de Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, yakın zamanda Meclis’e getirilmesi beklenen sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin, "Asıl sorun sahipsizlikten kaynaklanıyor. Bu hayvanların alınıp rehabilite edilip sahiplendirilmeleri ile ilgili kampanya yapılmasına yönelik hususlar vardı bizim çalışmamızda. Özellikle kısırlaştırma ve sahiplendirmeye yoğunlaşan bir kanun bu. Hayvanlara eziyet etmeyi haklı kılacak herhangi bir şeyin olması söz konusu bile değil. Düzenleme bir bütün olarak uygulanmazsa sonuç alınamaz” dedi.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNE İLİŞKİN

Programda fahiş fiyat denetimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Fahiş fiyatla ilgili yasal düzenleme de çıktı. Türkiye'de herhangi bir ürünün olmamasından kaynaklı bir fiyat artışı hiçbir zaman olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ticaret Bakanlığımız ile fahiş fiyat konusunda çok ciddi mücadele veriyoruz. En ağır cezaları almalarını sağlayacağız" dedi.