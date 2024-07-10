YÖK Başkanı Duyurdu! Üniversitelerde Yeni Dönem.. O Program Kapatıldı

Devlet üniversitelerindeki 2’inci öğretim programlarının kapatıldı. YÖK Başkanı Özvar, bu adımın 'üniversitelerdeki program kalitesini artırmaya yönelik' olduğunu savundu. Öte yandan Özvar, vakıf üniversitelerinin de planlamalarını buna göre yapmalarını istedi.

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YÖK Başkanı Duyurdu! Üniversitelerde Yeni Dönem.. O Program Kapatıldı

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2’inci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi.

Özvar vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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