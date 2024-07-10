Resmi Gazete'de Yayımlandı: 5 İlin Valisi Değişti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ Valisi değişti.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: 5 İlin Valisi Değişti

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla 5 ile yeni vali atandı.

Buna göre;

Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu

Malatya Valiliğine Seddar Yavuz,

Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş,

Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman,

Elazığ Valiliğine Numan Hatioğlu atandı.

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