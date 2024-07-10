Resmi Gazete'de Yayımlandı: 5 İlin Valisi Değişti
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ Valisi değişti.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla 5 ile yeni vali atandı.
Buna göre;
Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu
Malatya Valiliğine Seddar Yavuz,
Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş,
Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman,
Elazığ Valiliğine Numan Hatioğlu atandı.