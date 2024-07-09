Apple'dan Dikkat Çeken iPhone Kararı: Plus Modeller Kaldırılacak mı?

Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modelini kaldıracağı ve yerine "Slim" adında yeni bir model sunacağı söylentileri dolaşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bu söylentiler, analistlerin ve sızıntıların iddialarına dayanıyor ve şu anda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ IPHONE 17 SLİM

2025 yılında tanıtılacak iPhone ailesiyle hayatımıza girmesini beklenen Slim modeli, çok daha ince tasarımlı ve hafif bir telefon olacak.

Slim modelin ekran boyutunun 6,6 veya 6,55 inç olacağı tahmin ediliyor. Bu, Plus modelin 6,7 inçlik ekranından biraz daha küçük.