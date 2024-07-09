Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9 Temmuz 2024 saat 20:47de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, deprem yerin 6,2 km altında gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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