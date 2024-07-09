Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem!
Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
9 Temmuz 2024 saat 20:47de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, deprem yerin 6,2 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 9, 2024
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/xNGKCzCoKV
09.07.2024, 20:47:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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