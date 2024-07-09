CHP'den Zam Protestosu: Vatandaşlar Işıklarını Söndürdü

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla ekonomide adalet ve asgari ücret ile emekli zamlarının iyileştirilmesi talebiyle vatandaşlar, saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapama eylemi yaptı.

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CHP'den Zam Protestosu: Vatandaşlar Işıklarını Söndürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'deki haftalık grup toplantısında, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları, saat 21.00'de evlerinin ışıklarını açıp kapatmaya davet etmişti.

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle asgari ücret ve emekli aylığının iyileştirilmesi talebiyle ışıkları açıp kapatmaya başladı.

Sosyal medya hesabından da çağrıda bulunan Özel, "Türkiye'ye sesleniyorum: Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer asgari ücrete, emekli maaşına, çaya, buğdaya zam istiyorsanız bu akşam ışıkları açıp kapatın. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ SARIGÜL DE EYLEME KATILDI: 'AMPULLERİ SÖKÜN'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den de Özel'in çağrısına destek geldi.

Sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan Sarıgül, ampulü söktü ve şu ifadeleri kullandı:

"Artık ampulleri söndürmek kafi değil artık ampulleri komple çıkarmanın zamanı"

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