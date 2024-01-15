Yerel seçim öncesi bir deprem daha: İYİ Parti'de istifa furyasına bir yenisi daha eklendi

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, gördüğü lüzum üzerine partiden istifa ettiğini dile getirerek, "Kıymetli dava arkadaşlarım. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ'DE NELER OLDU?

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra söylemlerinde değişim yaşanan partide, CHP ve diğer Millet İttifakı partilerine alınan tavır, bunun yanında işbirliği yapmama, seçime müstakil olarak girme kararı, parti içindeki isimlerin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için 'korkak' demesiyle, hali hazırda yaşanan istifa ve görevden alma krizi daha da harlandı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını açıkladı.

İSTİFA FURYASI

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da 9 Ekim'de istifa etmişti.

CHP ile ittifak yapmak isteyen İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 5 isim, partiden ayrılmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok’un görevden alınmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner “Oyları bölersek AKP kazanır” diyerek istifasını açıklamıştı.

Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem, İYİ Parti'nin 81 ilden belediye başkanı adayı gösterme fikrine sıcak bakmadıkları için partilerinden ayrılmıştı.

Ayrıca İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katılmıştı.

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy da partisinden istifa edenler arasındaydı.

İYİ Parti Ağrı Milletvekili adayı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik partisinden istifa etmiş, istifa ettikten sonra "Gelinen noktada büyük emek ve umutlarla kurduğumuz İYİ Parti, siyasi bir parti olmaktan çok, Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partiden ihraç edilen isimler arasındaydı.

TOPLU İSTİFALAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İYİ Parti Teşkilatı'ndan 100 kişi istifa etmişti.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı, ilçe başkanları ve 12 bin 750 üye İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Didim İlçe yöneticileri ile 400 üye partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA