MHP'nin 3'ü büyükşehir, 55 başkan adayı daha açıklandı

Siyasi partiler, 31 Mart Yerel Seçimlerine 2 ay kadar bir süre varken adaylarını tek tek açıklıyor.

Daha önce 110 belediye başkan adayını daha duyuran Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, 55 adayını daha kamuoyuyla paylaştı.

İktidar ortağı MHP, üç il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye olmak üzere toplamda 55 başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıklamasına göre; MHP’nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger, Ankara Ayaş adayı Mehmet Kirazdibi, İzmir Çeşme adayı Esat Tanık oldu.

İşte açıklanan isimler:

Kaynak: ANKA