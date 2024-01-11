İYİ Parti İzmir İl Başkanı ve il yönetimi görevden alındı

İYİ Parti Genel Merkezi, İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, il yönetimi ve divan kurulunu bugün görevden aldı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu, görevden alınma kararının ardından İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sinan Bezircilioğlu, şunları söyledi:

“İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın 10.01.2024 tarihli yazısı ile 11.01.2024 tarihinde görevden el çektirilmiştir. El çektirme kararında gerekçe belirtilmemiştir. Bu nedenle genel merkezimizin bu tasarrufuyla ilgili İl Yönetim Kurulumuz üzerinde bir töhmet oluşmaması adına, görevden alınma nedenini kamuoyu ile paylaşmak zaruri olmuştur.

“ÜMİT ÖZLALE, SÜRECİN BAŞ AKTÖRLÜĞÜNE SOYUNMUŞTUR”

Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza 'İl Sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'Ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir.

“MERAL AKŞENER TERCİHİNİ ÜMİT ÖZLALE LEHİNE KULLANMAK ZORUNDA KALMIŞ VE YÖNETİM GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR”

Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, 'Ya ben ya da il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir.

“ÜMİT ÖZLALE, PARTİMİZİ VE GENEL BAŞKANIMIZ AKŞENER'İ ZOR DURUMDA BIRAKMIŞTIR”

Büyükşehir Belediye Başkan adayının, İl Yönetim Kurulu'nu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığı bilinmekteydi. Ümit Özlale, adaylığı açıklandığı günden bugüne, il binasında alan tahsis edilmesine rağmen il binası dışında, seçim çalışmalarına İl Başkanı ve yönetimi hiçe sayarak birkaç kişi ile sürdürmekteydi. Son olayda da Ümit Özlale, müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek, gerek partimizi gerekse Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır.

“DEMOKRASİDEN UZAK, BENMERKEZCİ YÖNETİM ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMAKTADIR”

İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, genel seçim temayül yoklamasına katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir Milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala il yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizayn etme çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak, benmerkezi yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır.

“BİZ DÜN VARDIK, BUGÜN VARIZ, 1 NİSAN'DAN SONRA DA BURADA OLACAĞIZ”

Seçim çalışmalarında 'İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim' diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşmadığının göstergesidir. Bizler İyi Parti'mizin neferleriyiz ve her zaman da partimizin emrinde olacağız. Biz dün vardık, bugün varız, 1 Nisan'dan sonra da burada olacağız”

İYİ PARTİ KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Bezircilioğlu'nun açıklamasının ardından, genel merkeze bağlı olduğu için görevden alınmayan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ahsen Kol da istifa ettiğini duyurdu. Kol, açıklamasında şunları ifade etti:

“Biz aslında genel merkeze bağlıyız, bize kalabilirsin teklifi de yapıldı. İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı olarak partimiz ve teşkilatımız için var gücümüzle çalıştık. İl Başkanımız Sinan Bezircioğlu'nun talimatlarıyla Ümit Özlale'nin İzmir milletvekilliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı çalışmalarında kendisine tam destek vererek, tüm çalışmalarında birlikte hareket ettik. Ben İzmir kadın politikalarının güzel ve özverili ekibiyle çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Gelinen aşamada yaşadığımız antidemokratik uygulamalar sonucunda görevden el çektirilen il yönetimiyle birlikte bizler de görevimizden ayrılıyoruz. Bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen tüm partililerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz”

“ANTİDEMOKRATİK HAMLEYİ YAPMAYA ZORLAYAN ÜMİT ÖZLALE'DİR”

Basın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bezircilioğlu, kararı “Antidemokratik bir hamledir, bu hamleyi genel merkeze yapmak zorunda bırakan, yapmaya zorlayan da Ümit Özlale'dir” sözleriyle değerlendirdi.

“EGO PATLAMASI, ŞIMARIKLIĞIN GÖSTERGESİ”

Yerel seçimlere 3 aydan daha az bir süre kala bu kararın uygulanmasına ilişkin de “Gerçekten seçime 80 gün kala böyle bir hamleyi eften püften sebeplerle -ortada bir sebep de yok, bir şey de yok- yapmak gerçekten kişisel olarak bir ego patlaması, bir şımarıklığın göstergesi olarak algılamak lazım. Siyaseti çok iyi anlamadığının, siyaseti çok iyi bilmediğinin bir göstergesi olarak anlamak lazım. Diyecek bir şey yok. Biz Genel Başkanımızın, genel merkezimizin emrindeyiz, partimizin neferiyiz. Bize ne görev tevdi edilirse ya da hangi görevden el çektirilirse; biz gene partimizin emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“NASIL BİR STRATEJİ UYGULANACAĞINI BENDEN SONRAKİ İL YÖNETİMİ DÜŞÜNECEK”

Gazetecilerin “İYİ Parti bu şartlar altında seçim çalışmasını nasıl yürütecek? Partinizin yerel seçimlere başarı elde edeceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Bezircilioğlu, “Ben bu soruya bir İyi Parti'nin titri olmayan bir neferi olarak cevap vermek durumundayım, çünkü görevden alınan bir il başkanıyım şu anda. Nasıl bir strateji uygulanacağına benden sonra gelecek il yönetimi düşünecek. Bu mesele, benim öğlen saatlerine kadar önemli bir meselemdi artık benden sonraki il yönetiminin meselesi, önemli gündem maddesi olacak. Biz yeni gelen arkadaşlara tabii ki her konuda gerek duyulması ve talepte bulunulması durumunda desteğimizi sürdüreceğiz. Biz kişiye endeksli siyaset değil, biz bu ülkenin geleceğini düşünen, İYİ Parti'nin de bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, bu ülkenin geleceğine umut verecek parti olduğu için bu partiyi tercih eden kişileriz. O yüzden üzerimize düşen bir görev olursa da gene sürdürmeye devam edeceğiz. Ama sorduğunuz sorunun muhatabı maalesef bugün 14.00 sularından itibaren ben değilim” yorumunu yaptı.

“BİZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİR ARKADAŞIMIZIN KİŞİSEL KAPRİSLERİ VE ŞIMARIKLIĞINDAN DOLAYI GÖREVDEN ALINDIK”

Bezircilioğlu “Seçim çalışmalarında yer alacak mısınız, alacaksanız adayı yıpratma kaygısı duyuyor musunuz” sorusuna ise, “Benim adım Sinan, soyadım Bezircilioğlu. İYİ Parti kurulmadan önce de İzmir'de tanınan, bilinen bir insandım. İzmir'de karşılığı olan, çevresi olan bir insandım. O yüzden de beni teveccüh gösterdiler, İYİ Parti il başkan adaylığıyla onore ettiler. Biz de aday olduk ve demokratik bir kongreyle seçildik. Bütün bunları anlatmamın sebebi kimseyi yıpratmak ya da partiyi yıpratmak değil. Ben ve il yönetimim gerekçesiz bir şekilde görevden alındık, bir töhmet oluştu. Biz ahlaksızlıktan, hırsızlıktan, ahlaka mugayir bir şeyden, namussuzluktan, onursuzluktan, şerefsizlikten görevden alınmadık. Biz sadece, burada belediye başkan adayı olan bir arkadaşımızın kişisel kaprisleri ve şımarıklığından dolayı görevden alındık. Bunu anlatmak da benim boynumun borcu. Ben de bir aile babasıyım, ben de bu toplumda bir insanım, bu insanlar da aileleri olan kadın ve erkekler. 70 kişilik bir yönetim kuruluyuz, yedeklerimizle beraber 100'ün üzerinde yönetim kuruluyuz. Bizim töhmet altında bırakılma gibi bir durumla karşı karşıya kalmamız söz konusu olamaz. Biz bunları gerçekler bilinsin, gerekçenin ne olduğu bilinsin, üzerimizde herhangi bir kara gölge ya da herhangi bir şayia olmasın diye anlattık. Yoksa herhangi birini yıpratma ya da partiyi yıpratma amaçlı değil” yanıtını verdi.

“İNSANIN HAYSİYETİ, ŞEREFİ VARDIR”

20'ye yakın ilçe başkanı ve aday adayları istifa edeceği iddialarını değerlendiren Bezircilioğlu, “Kendi tasarruflarıdır, herhangi bir şekilde müdahil olmam, müdahil olmak istemem. Sonuçta hepimiz bu partinin neferleriyiz. Sonuçta görevden alınan benim. Ben 1 yıldır il başkanıyım, çok zor bir kongreden çıktık. Teşkilat neredeyse karpuz gibi ikiye bölünmüştü, hasbelkader bir senedir de eksiklerimiz, yanlışlarımız, hatalarımız olabilir ama bu teşkilattaki birliği, beraberliği sağlamak için, herkesi kucaklamayı, bize oy veren, vermeyen diye ayırmadan herkesi İYİ Parti potasında bir araya getirmeyi, eritmeyi hedeflemiştik, epey de bir yol almıştık. Ama bizim bile bir mana veremediğimiz, neden görevden alındığımızı bilmediğimiz bir ortamda arkadaşlarımızın göstereceği tepkilere ben 'İstifa edin' ya da 'Sakın istifa etmeyin' diye müdahil olmak istemem. Herkes burada, herkes antidemokratik uygulamayı tüm çıplaklığıyla görüyor, arkadaşlarımızın tasarrufudur. Her şeyi gördükleri için, bildikleri için, şahit oldukları için de almış oldukları tavrı kabullenmekten başka bir çaremiz yoktur. Ama müdahil olacağım diye bir durum kesinlikle yoktur. Partiye zarar vermeyle ilgili bir şeyimiz yok ama neden görevden alındığımızın da bilinmesi lazım. Bu kadar insanın haysiyeti, şerefi vardır” diye belirtti.

“BİZ PARTİMİZLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Genel Merkez'in kararına ilişkin ise “80 gün kala genel merkez, koskoca Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekemeyeceğini söyledi. Bu kadar basit, o zaman kimi geri çekecek? İl başkanını. Bu demek değil ki biz partimize küsüyoruz ya da partimizden ayrılıyoruz. Biz partimizle yolumuza devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“BİZ YALNIZ BIRAKMADIK, O BİLERE KVE İSTEYEREK MESAFELİ DURDU”

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin İyi Parti İzmir İl Yönetimine mesafeli durduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Bezircilioğlu, “Biz il yönetimi olarak her türlü desteğe hazırız. Bütün programlarında gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, il yöneticilerimizle biz yanında olmaya çalıştık. Arkadaşlar benim gönlüm rahat, vicdanım rahat. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Hürmette kusur etmedim, saygıda kusur etmedim. Herhangi bir terbiyesizliğimiz, herhangi bir yanlışımız da olmadı. Zaten anlayamadığımız, üzüldüğümüz, çözmeye çalıştığımız olay da bu ama artık geri kalan sizlerin ve kamuoyunun takdiri. Biz yalnız bırakmadık, ama o bize bilerek veya isteyerek uzak durdu, mesafeli davrandı. Bizden ciddi anlamda mesafeli durdu. Ben mesela onun belediye başkan adayı olmak istediğini ilçe başkanımdan duydum, direkt bana söylemedi. Yani o kadar bizden uzaktı. Siyasette en büyük düşmanımız peşin hüküm ve önyargıdır. Malesef hocamız da peşin hüküm ve önyargıyla bizden mesafeli durdu, olayları buraya kadar getirdiler ve bugün de size artık görevi tamamlanmış bir il başkanı olarak seslenmek de bize nasip oldu” dedi.

“EŞYANIN TABİATINA AYKIRI, ZORLAMA BİR OLAY”

İlçe ve teşkilatlardan tepkiler olduğunu belirten Bezircilioğlu, “İlçelerden, teşkilatlardan... Sinan'ı çok sevdiklerinden değil arkadaşlar. Şu olay eşyanın tabiatına aykırı, zorlama bir olay. Tamamen 80 gün kala beni nasıl olsa geri çekemezler, ben de bu şımarıklıkla, bu güçle istediğimi yaparım. Bunun özeti bu, başka bir şey değil” diye konuştu.

“KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM, RAHATLADIM”

Duygusal olarak nasıl hissettiği sorusunu yanıtlayan Bezircilioğlu, şöyle dedi:

“Ben çok rahat hissediyorum, samimi olarak. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı bir şekilde yürümeyen bir sistemde sıkılıyorduk, üzülüyorduk, yoruluyorduk. Kimseye de kırgın değilim. Genel Başkanımıza, Teşkilat Başkanımıza kırgınlığımız yok. Ben de olsam onların yerinde farklı bir şey yapamazdım. Kolay değil, 80 gün kala koskoca büyükşehir belediye başkan adayı çekiliyorum diyor, ne yapacaksın? Kolay mı? Ama yapacak bir şey yok, 'Ya o ya ben' diyor. Ben kimseye kırgın değilim, gayet de rahatlamış bir vaziyetteyim. Genel olarak söyleyecek olursam teşkilatım ve kamuoyu neyin ne olduğunu biliyor. Burada konuştuklarımızın da birebir gerçek olduğunu herkes biliyor, zaten çoğu şahitlidir”

“GÖREVDEN ALINMADA BİR KABAHATİMİZ YOK, ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK”

Bezircilioğlu, Özlale ile arasındaki gerilimin genel merkez ve Genel Başkan Meral Akşener tarafından bilinip bilinmediği sorusunu ise şöyle yanıt verdi:

“Tabii genel merkezde'de de bilmesi gerekenler biliyordu. Sayın Akşener'le de baş başa konuştuğumda bazı şeyleri söylemiştim. Şimdi perşembenin geleceği çarşambadan belli olur, aylardır bu işin geleceği belliydi. Dere geçerken at değiştirilmez, bu seçim arefesinde bu işi kişisel bir takıntı haline getirip de 'Ya o ya ben', 'İlla aldıracağım', 'İlla İzmir'i ben dizayn edeceğim' demesi... Takdir kamuoyunun. Biz bu işten herhangi bir kişisel sıkıntıyla, kişisel problemle ya da zayıflayarak çıkmadık. Göğsümüzü gererek, alnımız açık, ne yaptığımızı da bilerek çıktık. Görevden alınmada da herhangi bir ciddi bir neden yok, bir kabahatimiz yok, abdestimizden şüphemiz yok, o yüzden içimiz rahat. Artık geri kalan partimizin yöneticilerinin, büyüklerinin takdiridir. İnşallah Sinan Bezircilioğlu'ndan daha iyi bir il başkanı bulabilsinler diyelim, bizim de temennimiz o olsun.”