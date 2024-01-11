TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan Maçoğlu ve Kadıköy açıklaması

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yerel seçimlerde "TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak" İstanbul Kadıköy'den aday olacağını açıklamıştı.

TKP'den yapılan yerel seçim açıklamasında da Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday olma isteğinin değerlendirildiği, Dersim'in kapsamlı bir muhasebesinin yapılması gerektiğini söylenmişti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"BİZİM TERCİHİMİZ DEĞİLDİ"

"Neden Kadıköy?" diye soran Erkin'e, Okuyan şöyle yanıt verdi:

"Bizim tercihimiz değildi Kadıköy olarak. Tabii ki hiç dile getirilmemiş bir ilçe değil. Bize böyle bir durumu uzun süredir söylüyorlardı, biz de daha farklı bir il ya da ilçe demiştik. Kartal, Maltepe, Sarıgazi vardı. Sonra Kadıköy olunca bazı alternatifler dile getirdik. Normalde bizimle beraber yapılması gerekiyordu ya da TKP’nin yapması gerekiyordu bu açıklamayı. Detayları konuşmadan, Kadıköy meselesini bağlamadan pat diye Kadıköy adayı diye bir durum ortaya çıktı. Bu işin normali açıklamayı bazı konuları netleştirdikten sonra birlikte yapmamızdı. Biz konuyu değerlendirirken pat diye kamuoyu gündemine geldi. Bizim değerlendirme sürecimiz devam ediyordu. Kadıköy olmaz anlamında değil. Ama Kadıköy gibi zorlu ve çok karmaşık özellikleri olan bir yerde doğal olarak ciddi bir çalışmanın zeminini oluşturmak isteriz ilk önce. Bu zemin oluşmadan paldır küldür ilçeye giremeyiz."

"BİZİM AÇIMIZDAN NOKTALANMIŞ BİR SÜREÇ YOK"

Maçoğlu’nun Kadıköy adaylığının eleştirilmesini ise Okuyan, "'Kadıköy’de ne işin var köylü, köyünde kal' gibi söylemler bizi de provoke ediyor. Çok dik dururuz bu konuda. Memleketi kendisinin tapulu malı zanneden sonra da çoğulculuktan söz eden bu söylemle kavga ederiz. Ama şu anda biz değerlendirme yapıyoruz. Sağlıklı bir çalışma yürütüp yürütemeyeceğimize ilişkin bir değerlendirme bu. TKP’nin bir programı var, başka yerlerde adaylarımız var. Bizim açımızdan noktalanmış bir süreç yok. Yine de şunu söylemek istiyorum: Şu anda çıkan tablo ayrı bir mesele. Maçoğlu’na ve genel olarak sola karşı başlatılan bu tuhaf kampanyayı bozarız" diye yanıtladı.

"CHP HER AÇIDAN AKP'YE YARDIMCI OLUYOR"

TKP Genel Sekreteri şunları söyledi:

"Bakın şöyle bir söylem var: 'Burada nohut yetiştiremezsin.' Bu saçmalığa karşı da ben şunu söylüyorum: O zaman çıkarsınlar şimdiye kadar olduğu gibi bir müteahhit karşımıza, hesaplaşalım bakalım. Kim donanımlı, kim Kadıköylülerin hakkını savunuyor. 'AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz' dediler ama asıl şimdi AKP’nin ekmeğine yağ sürdüler. AKP’liler, 'Gördünüz mü? Maçoğlu güzellemeleri yapıyorlardı bakın nasıl üzerine gidiyorlar' diye başladılar. CHP her açıdan AKP’ye yardımcı oluyor."

"KESİNLEŞİRSE BİZİM İŞİMİZ KUVVETLİ BİR EKİPLE YOLA ÇIKMAK"

'Neden yoksulluğun olduğu ilçe değil' eleştirisi var" yorumuna ise Okuyan şu yanıtı verdi:

"Kadıköy’de yoksullar yaşıyor ama kimse bunu konuşmuyor. Kadıköy’ün kültürel ve ideolojik hattına orta sınıflar damga vuruyor ama bu ilçenin yoksul olmadığı anlamına gelmez. İkincisi evet İstanbul’da daha yoksul ilçeler var. Neden Kadıköy? Ki altını çizeyim değerlendirmemiz sürüyor. Ancak... Sosyalizm fikrini otantik, folklorik görenler var. Böyle oh ne güzel Tunceli/Dersim uzakta zaten, adam da sevimli alsınlar orayı diyorlar. Bunu kırmak zorundayız. Bizim açımızdan da iş ekip çalışması. Diyorlar ya 'Kadıköy’ü nereden bilir Maçoğlu?' Ben mevcut belediye başkanlarının kaçının kendi bölgesinden yetişmediğini çıkarırım ortaya. Eğer Kadıköy’de Maçoğlu’nun adaylığı kesinleşirse bizim işimiz kuvvetli bir ekiple yola çıkmak. Anlamadığım şu: TKP, Kadıköy’de hep aday gösterdi. Bugün 'defolun gidin' diyorlar ben de soruyorum: Neden korkuyorlar? CHP’ye aitse burası kazanırlar zaten."

"KAFALARINDA İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER VARDI, HUZURLAR KAÇTI"

Böyle tepkilerin oluşmasını "Çünkü; istedikleri gibi bir aday çıkaramayacaklar" diyerek açıklayan Kemal Okuyan, "Belediye başkanını, iş insanı, müteahhit, 'nasılsa oylar geliyor' anlayışıyla belirleyemeyecekler. Fatih Maçoğlu’nun adaylığı gündeme geldi ve bundan rahatsızlık duydular. Çünkü; biraz solculuk yapmak zorunda kalacaklar, daha dikkatli aday seçecekler. Kafalarında iş dünyasından isimler vardı. Huzurları kaçtı. Bütün bunları biliyoruz ama yine de kararı olgunlukla vereceğiz" şeklinde konuştu.

"MAÇOĞLU İKİ KONUDA NET"

Erkin'in "Maçoğlu’nun isteği nedir?" sorusunu da yanıtlayan Okuyan, "İki konuda net: TKP ve Kadıköy’den. O kendi kişisel değerlendirmesi uzun süredir böyle. Maçoğlu’nun uzun süredir başka partilerden seçime gireceği de konuşuldu. Biz mesela bunu gündeme getirmedik. Maçoğlu’nun eğilimini bilmemize rağmen. Maçoğlu açısından TKP ve Kadıköy konusunda uzun zamandır netlik var ama biz başka ilçeler önermiştik ya da başka alternatifler. İstanbul ya da İzmir’de veya iktidarın güçlü olduğu bir yerde olabilir demiştik. CHP’nin tepkisinden kaçmak değil, Şişli’yi de önermiştik" dedi.