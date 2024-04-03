Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım krizi... CHP'li Gökhan Günaydın: Kirli ellerinizi çekin

CHP'li Gökhan Günaydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda YSK'ye yaptıkları itirazın sonucunun beklenmeden oyların yeniden sayılmasına çalışılmasına tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
><

AKP’nin, CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa’da seçim sonuçlarına yaptığı itiraz neticesinde oyların yeniden sayılması kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yeniden sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalmayarak, tüm sayımın yeniden yapıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazın sonucunun beklenmediğine dikkat çeken Günaydın, sayımın başlatılmaya çalışıldığını yazdı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:

“Gaziosmanpaşa’dan kirli ellerinizi çekin.. 970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar.. Sabık Bakan, GOP’tan elini çek! Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz.”

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile ilgili görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız." diye yazdı.

Etiketler
Gaziosmanpaşa Gökhan Günaydın CHP
Son Güncelleme:
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haber
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti: Demirel'in 'boş tencere' sözlerini hatırlattı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti
Mazbatanın AKP'li isme verilmesine karar verilmişti... DEM Parti'den adaylığı iptal edilen Abdullah Zeydan için YSK'ye başvurdu DEM Parti'den adaylığı iptal edilen Abdullah Zeydan için YSK'ye başvurdu
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı: Kente giriş-çıkışa da izin verilmeyecek Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti: Demirel'in 'boş tencere' sözlerini hatırlattı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti
CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış
Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı! Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı!