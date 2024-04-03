Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım krizi... CHP'li Gökhan Günaydın: Kirli ellerinizi çekin

AKP’nin, CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa’da seçim sonuçlarına yaptığı itiraz neticesinde oyların yeniden sayılması kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yeniden sayımın geçersiz oylarla sınırlı kalmayarak, tüm sayımın yeniden yapıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazın sonucunun beklenmediğine dikkat çeken Günaydın, sayımın başlatılmaya çalışıldığını yazdı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:

“Gaziosmanpaşa’dan kirli ellerinizi çekin.. 970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar.. Sabık Bakan, GOP’tan elini çek! Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz.”

Gaziosmanpaşa’dan kirli ellerinizi çekin..

970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun… pic.twitter.com/hCcdvwqiyV — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 3, 2024

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile ilgili görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız." diye yazdı.