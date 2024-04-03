Mazbatanın AKP'li isme verilmesine karar verilmişti... DEM Parti'den adaylığı iptal edilen Abdullah Zeydan için YSK'ye başvurdu

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak adaylığının iptal edilmesinin ardından YSK'ye itirazda bulundu.

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Mazbatanın AKP'li isme verilmesine karar verilmişti... DEM Parti'den adaylığı iptal edilen Abdullah Zeydan için YSK'ye başvurdu

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak adaylığının iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine karşı girişimleri sürüyor. DEM Parti, mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına ilişkin YSK başvuru yaptı.

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Başvuruda, Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptali istendi. Van İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın memnu haklarının iptal edilmesinin ardından mazbatanın AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından kentte yurttaşlar büyük tepki göstermişti.

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