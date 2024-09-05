Yeniden Refah'ın İstifa Eden Gürpınar'a Öfkesi Dinmedi: 'Selamla Geldi, Selamsız Gitti'

Geçen yerel seçimde AKP’den ayrılıp Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gürpınar’ın partisinden istifası gündemdeki yerini korurken, Yeniden Refah cephesinden bir açıklama daha geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayarak partisinden istifa eden Mehmet Kasım Gürpınar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıç düzenlediği basın toplantısında, “Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSE YERİ DOLDURULAMAZ DEĞİL'

Kılıç, Gürpınar’ın ayrılmak için haklı gerekçeleri olmadığına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrılmasının haklı gerekçeleri olsaydı ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi. Aldığı oyun 200 bini YRP'nin oylarıdır, belki de bir 50 bini kendisinin getirdiği oylardır. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz.”

‘BAĞIMSIZ KALACAĞIM’ DEMİŞTİ

Gürpınar, Yeniden Refah’tan ayrılığının ardından yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamış ve "Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum. Halka sordum bağımsız kalacağım. Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Bu pozisyonu inşallah devam ettireceğim" demişti.