Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz, silahlı saldırıyla ilgili konuştu: 'Rahatsız oldular'

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, dün Arnavutköy'de seçim aracına ateş açılmasıyla ilgili konuştu.

"Biz olayı duyar duymaz değerli belediye başkan adayımızı aradık. Kendisinden durumla alakalı bilgi aldık. Arnavutköy ilçemizde Hadımköy seçim büromuzun yakınında ilçenin seçim kampanyasında değerlendirmiş olduğumuz araçlarımızdan bir tanesinin kurşunlanmış olduğunu öğrendik" diyen Altınöz, şöyle devam etti:

"Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizim hareketimize, davamıza yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaları da en ufak bir sekteye uğratamaz. Aksine heyecanımızı, azmimizi artırır. Arkada yazan 'Türkiye'yi yönetmeyi, Dünya'yı değiştirmeye hazırız' yazısını bu saldırıyı yapanların çok iyi anladığını biliyoruz. Bizden başka Türkiye'yi yönetmeyi, dünyayı değiştirmeye hazır olan hiçbir parti, ideoloji ve görüş yoktur. İşte o biziz. Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamaya geliyoruz.

Paylaşımda ve yönetimde adaleti bizden başka kimse sağlayamaz. Bizim partimizin güçlenmesi, yükselmesi özellikle de yerel seçimlerde sahada görmüş olduğunuz hava, bazılarını rahatsız etti. Ama kim rahatsız olursa olsun hiçbir zaman davamızdan dönmeyeceğiz. Çalışma hızımızı artırarak 31 Mart'a doğru gideceğiz. 31 Mart'ta da sandıklardan Yeniden Refah Partisi'nin oylarını patlatacağız inşallah."