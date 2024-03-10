İmamoğlu Kurum'un ray hesabını boşa düşürdü: 5 yılda yaptığımız 65 km metroyu 8 km gibi göstermeye çalışan akla şaşıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni’nde konuştu.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, AKP'nin İBB Adayı rakibi Murat Kurum'un kendisi hakkında sözlerine karşılık verdi.

Murat Kurum’un “8 km metro hattı yaptı” sözüne karşılık İmamoğlu, “Böyle saygısız siyaset olmaz. 5 yılda yaptığımız 65 km metroyu 8 km gibi göstermeye çalışan akla şaşıyorum. Allah akıl versin” dedi.

İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

"Bunlar kendilerini nimetten zannediyorlar, vatandaşı aldatabileceklerini zannediyorlar. Aynı akıl ne yaptı biliyor musunuz? Aynı akıl 2019’da milletin iradesini beğenmeyip bizim için ‘seçimi çaldılar’ dediler. Bu yalanlar milleti kandırabileceklerini düşündüler."

Kaynak: Gerçek Gündem