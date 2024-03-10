CHP'li Çelik paylaştı: İstanbul seçimlerinde oy kullanacak yabancı seçmen sayısı 293 bin!

Türkiye, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ile yerel seçimlere doğru ilerliyor.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 21 gün kaldı.

Seçimde merak edilen önemli konulardan biri de yabancı uyruklu seçmenler.

Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin uğrak bir noktası olan Türkiye, Avrupa'da göçmenlere en çok ülkesinde bulunduran ülke konumunda.

Geçtiğimiz 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde 240 bin yabancı uyruklu seçmenin oy kullanacağı söylenmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, doğduğu ülkelere göre oy kullanacak seçmenlerin verisini paylaştı.

Çelik, 293 bin 617 yabancı uyruklu seçmenin, İstanbul seçimlerinde oy kullanacağının bilgisini paylaştı.

SZC TV'de İBB'den alınan verilere göre, oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin listesinin tamamı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem