Mansur Yavaş tarih verdi: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, yaşananları açıklayacağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi CHP tarafından bir kez daha aday gösterildiği yerel seçimler öncesi Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e önemli açıklamalarda bulundu.

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ısrarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'cumhurbaşkanı yardımcısı adayı' olarak kamuoyu karşısına çıkan Yavaş, o süreçte yaşananlarla ilgili bilinmeyen pek çok şey olduğunu söyledi.

Yavaş ve İmamoğlu, şimdilerde millet ittifakındaki 'eski yol arkadaşları' tarafından sıklıkla hedef alınıyorlar. İki isim, doğrudan cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmedikleri için 'korkaklıkla' suçlanıp 'İYİ Parti'ye operasyon çekmekle' itham ediyorlar.

'1 NİSAN'DAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM'

Yavaş, "Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum" ifadesini kullandığı demecine şöyle devam etti:

"Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım."

Bu noktada Öztürk, "Halkın merak edeceği ne var örneğin?" diye sordu. Yavaş ise "Hiç bu konuya girmiyorum. Çünkü her verdiğiniz cevap bir karşı cevabı gerektiriyor mutlaka. Ben Belediye Başkanı seçildiğimde de bir - iki kez bazı genel başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim, belediye başkanıyım. Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim" yanıtını verdi.

Yavaş, gazetecinin Akşener'in kendisini korkaklıkla suçladığını hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

"Onları nisandan sonra konuşacağız. Televizyonda şunu söylemiştim: Ben Millet İttifakının belediye başkanı olarak seçildim. 31’ine kadar kendimi öyle görüyorum, onlar kabul etmese de ben öyle görüyorum. Başından beri böyle diyorum. Ama şu anda herkes kendi yolunda gidiyor. 31 Mart’a kadar bu şekilde davranmaya devam edeceğim."

Söyleşinin tamamı.