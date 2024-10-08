Yeniden Refah ve Gelecek Partisi İttifak mı Kuruyor?

Türkiye siyasetinde DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti arasındaki birleşme görüşmeleri şimdilik sonuçsuz kalırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kameralar karşısına geçerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görüşmelerinin ardından basına konuşan iki lider 'seçim ittifakı'na yeşil ışık yaktı.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI OLARAK YAPILDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu, misafirperverliğinden ötürü Fatih Erbakan'a teşekkür etti, dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a da Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Davutoğlu, görüşmenin bu anlamda önemli olduğunu belirtti.

Davutoğlu, Türkiye'de "kutuplaşma" ve "atomizasyon" olmak üzere iki büyük tehlike gördüğünü anlatarak, en başından itibaren mümkünse aynı hassasiyetleri taşıyan, benzer düşünlere sahip partilerin bazılarının birleşmesi, değilse en azından Mecliste "güçlü bir üçüncü blok" oluşturması düşüncesinde olduklarını bildirdi.

Ahmet Davutoğlu, "Böyle bir üçüncü, güçlü bir Meclis blokunun oluşması hem iktidarı terbiye edecektir ve yanlışlardan uzaklaştıracaktır hem de iktidardan kopmakta olan geniş kitlelere bir alternatif oluşturacaktır." dedi.

Görüşmede, bu bağlamda çok güzel bir istişarede bulunduklarını aktaran Davutoğlu, "Biz, her türlü düşünceye açığız. Yeter ki ülkemiz bu dar boğazdan çıkacak yeni bir siyasi iklime kavuşsun." diye konuştu.

'İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI'

Fatih Erbakan da görüşmede kadın cinayetleri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, ekonomi gibi konuları ele aldıklarını anlattı.

Türkiye'den İsrail'e Filistin üzerinden ticaret yapıldığını savunan Erbakan, bu noktada mevcut iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini söyledi.

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir noktada mevcut iktidarın doğru adımları atmasına vesile olmak, özet olarak hayra vesile olup şerre fren olmak amacıyla TBMM'de bulunan partiler olarak bir işbirliği, yeni yasama yılında Meclis çalışmalarında daha aktif rol alabilmek ve biraz evvel söylediğim gibi asıl olarak hayra vesile olup şerde fren olmak fonksiyonumuzu daha etkili yerine getirebilmek bakımından bir işbirliğinin olabileceğini ele aldık. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde görüşmelerimizi devam ettireceğiz."

'SEÇİM İTTİFAKI SÖZ KONUSU OLABİLİR'

İki genel başkan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Siz, Yeniden Refah Partisi çatısı altında bir birleşme olması gerektiğini ifade etmişsiniz. Bu görüşünüzü devam ettiriyor musunuz?" sorusu üzerine Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir partinin kapanıp diğer partiyle birleşmesinden ziyade bu aşamada biz, TBMM'de güçlü bir grup oluşturulması ve bu grup sayesinde Mecliste daha etkin rol alınması konusunda bir görüşme yaptık. Belki arkasından seçime yakın dönemde bu grubu oluşturan partiler arasında bir seçim ittifakının gündeme gelmesi söz konusu olabilir ama onun için şu anda erken."

'BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI OLUMLU BULDUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara dair Davutoğlu, "Ben çok olumlu değerlendiriyorum. Türkiye'nin siyasi ikliminin artık kutuplaştırıcı ve dışlayıcı dilden, birleştirici bir siyasi dile dönmesi lazım. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını son derece olumlu buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Erbakan ise Bahçeli'nin açıklamalarına dair şu görüşleri paylaştı:

"Yeniden Refah Partimiz, kurulduğu günden beri siyasette nezaketin hakim olması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Bu noktada kutuplaşma, çatışma gibi bir durumdan kurtulmak ve her kesimden insanımız arasında, başta siyasiler olmak üzere diyaloğun, müzakerenin, istişarenin, hoşgörünün hakim olması faydalı olacaktır. Bu çerçevede biz de kendisinin adımını olumlu görüyoruz."

Kaynak: AA