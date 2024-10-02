Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'ndan Lübnan Çıkışı: Görevde Olsam...

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Türkiye’nin eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’la ilgili konuştu. Davutoğlu, "Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim" ifadelerini kullandı.

KRT’den Elif Doğan Şentürk’e konuşan Davutoğlu, Orta Doğu’da son günlerde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, görevde olsa, Lübnan’a gideceğini söyledi. Davutoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile buradan uzakta konuşma değil otururdum, Beyrut’ta sonraki aşamayı düşünürdüm. Hakan Fidan elinden geleni yapıyor olabilir. Kişiler üzerinden söylemiyorum. Bugün ben görevde olsaydım bugün Lübnan’a inerdim."