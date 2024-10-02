Özgür Özel'den Kurmaylarına Talimat: 'Mayıs Ayına Kadar Bitirin...'

CHP, ekim ayının sonunda düzenleyeceği "Emek Çalıştayı" ile güvencesiz iş koşulları ve çalışma yaşamına dair kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Çalıştayda, AKP'nin politikalarına karşı alternatif çözümler sunulması planlanıyor. Ayrıca, Kasım 2025'te yapılması muhtemel erken seçim çağrısının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Özgür Özel'den Kurmaylarına Talimat: 'Mayıs Ayına Kadar Bitirin...'

CHP, ekim ayının sonlarında düzenlenecek olan "Emek Çalıştayı" ile çalışma yaşamı ve güvencesiz iş koşullarına odaklanacak. Çalıştay, emekçiler ve alan uzmanlarının yanı sıra parti kaynaklarına göre, AKP'nin çalışma politikalarından farklı ne sunabileceği sorularına da cevaplar sunacak. Özellikle güvencesiz çalışmanın omurga oluşturacağı bu etkinlikte, Kasım 2025 için öngörülen erken seçim çağrısının da gündeme geldiği belirtildi.

MAYIS AYINA KADAR SÜRE VERDİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, CHP lideri Özgür Özel, gölge kabinedeki isimlere mayıs ayına kadar politika belirlemeleri için süre tanıdı. Özel'in kurmaylarına, “En geç Mayıs’a kadar alanlarınızdaki çalışmaları bitirin” talimatını verdiği öğrenildi. CHP'li kurmaylar, erken seçimin iktidarın değil, halkın gündeminde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi gibi konularda yanlış bilgilendirmelerin düzeltilmesi planlanıyor.

Parti, MYK toplantılarını her hafta farklı bir kentte düzenleyerek, örgüt içi motivasyonu artırmayı ve yerel dinamiklerle etkileşimde bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: BirGün

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