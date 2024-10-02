Erime Sürüyor... İki Belediye Başkanı Daha Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

Seçilmiş belediye başkanlarının istifa etmesiyle sarsılan Yeniden Refah Partisi'ne bir şok daha geldi. Balpınar Belde Belediye Başkanı ile Beşiri Belediye Başkanı ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

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Erime Sürüyor... İki Belediye Başkanı Daha Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

Yerel seçimlerde Türkiye’nin birçok yerleşim biriminde belediye kazanan Yeniden Refah Partisi’nde erime sürüyor. Son olarak Batman’ın Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklamayla Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti.

'HALKIMIZIN GÖRÜŞLERİYLE...'

Yollarına devam edeceklerini söyleyen Ekmiş ve Karabulut, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiri ve Balpınar halkının talepleri doğrultusunda hemşehrilerimizle beraber bu yolda ortak düşünce ve akılla hareket ediyoruz. Halkımızdan gelen çağrılara daima öncelik gösteriyoruz. Geçen süre içerisinde halkla sürekli beraber istişare içinde hareket ediyoruz. Onlarla olan gönül birlikteliğimize her zaman sadık kalacağız. Bununla birlikte bizden sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bütün istek ve talepleri aldık ve her zaman halkımızdan gelen taleplere çare olmaya çalışacağız. Beşiri halkı ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için halkımızla istişare edip birlikte aldığımız ortak kararla belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık. İlçemize ve beldemize daha iyi hizmet ve yatırımların olabilmesi için ilçemizin ve beldemizin geleceğinin konuşulması adına aldığımız bu karar en ince ayrıntısına kadar halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Halkımızla beraber almış olduğumuz bu kararımızın hayırlara vesile olması dileklerimizle kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

7 BELEDİYE BAŞKANI AKP’YE GEÇMİŞTİ

Yeniden Refah’tan istifa eden tam 7 belediye başkanı, AKP’ye katılmış ve parti tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan da "Milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir" demişti.

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