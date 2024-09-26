AKP'ye Resti Çekmişti! Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Diğer Partilere de Kapıyı Kapattı

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Bir daha asla AK Parti'yle olmayız, sağda üçüncü ittifak daha çok oy alır" açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz" demişti.

Giresun'da ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Erbakan, bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisinin başka bir siyasi partiyle bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kendi ismimizle logomuzla parti programımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak orada şunu da kastetmiş olabilirler, Mecliste bir grup oluşturulması, yani Yeniden Refah Partisinin varlığını devam ettirerek Yeniden Refah Partisinin milletvekillerinin de içinde olduğu bir grup oluşturulması noktasında bir ifade olabilir. Bununla ilgili de herhangi bir düşüncemiz şu ana kadar olmadı."

Kaynak: AA