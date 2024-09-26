AKP'ye Resti Çekmişti! Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Diğer Partilere de Kapıyı Kapattı

AKP'ye kapıyı tamamen kapatan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, herhangi bir siyasi partiyle birleşip birleşmeyeceklerine ilişkin merak edilen soruyu yanıtladı. Erbakan, "Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok" dedi.

AKP'ye Resti Çekmişti! Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Diğer Partilere de Kapıyı Kapattı

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Bir daha asla AK Parti'yle olmayız, sağda üçüncü ittifak daha çok oy alır" açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz" demişti.

Giresun'da ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Erbakan, bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisinin başka bir siyasi partiyle bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kendi ismimizle logomuzla parti programımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak orada şunu da kastetmiş olabilirler, Mecliste bir grup oluşturulması, yani Yeniden Refah Partisinin varlığını devam ettirerek Yeniden Refah Partisinin milletvekillerinin de içinde olduğu bir grup oluşturulması noktasında bir ifade olabilir. Bununla ilgili de herhangi bir düşüncemiz şu ana kadar olmadı."

Erbakan AKP'ye Kapıyı Kapadı, Yeniden Refah 'Üçüncü İttifak'a Göz KırptıErbakan AKP'ye Kapıyı Kapadı, Yeniden Refah 'Üçüncü İttifak'a Göz KırptıGüncel

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı Desteklemişti! Fatih Erbakan, AKP'ye Kapıları Komple Kapadı mı?Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı Desteklemişti! Fatih Erbakan, AKP'ye Kapıları Komple Kapadı mı?Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Diploma Bile Gerekmiyor Ama... Sektörde 100 Bin TL'ye Çalışacak Eleman Bulamıyorlar Sektörde 100 Bin TL'ye Çalışacak Eleman Bulamıyorlar
İmamoğlu'ndan 'Ahmak Davası' Çıkışı: '2 Kere 2'yi 5 Yapmanın Bir Mantığı Yok' '2 Kere 2'yi 5 Yapmanın Bir Mantığı Yok'